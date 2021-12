Fundação Portuguesa do Pulmão defende "lei anti-tabaco eficaz" e aumento do preço

O Observatório das Doenças Respiratórias divulgou esta segunda-feira um novo relatório. Em 2018, as doenças respiratórias foram responsáveis por mais de 13 mil mortes em Portugal.

Em entrevista à SIC Notícias, José Alves, pneumologista e presidente da Fundação do Pulmão, apresenta as principais conclusões.

José Alves destaca que o ponto mais importante para prevenir estas patologias é o tabaco, que está por detrás da doença pulmonar obstrutiva crónica, que mata 3.000 pessoas, das pneumonias, que matam mais de 5.000 pessoas e do cancro do pulmão, que mata quase 5.000 pessoas.

"Para que as pessoas deixem de fumar é preciso muito mais do que literacia", defende José Alves, que entende ser necessária uma "lei anti-tabaco eficaz" e aumentar o "preço do tabaco".