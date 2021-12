Impressão digital: 1965, o ano das vacinas 

Andar à pesca na imensidão do passado, com a curiosidade na ponta da linha, permite-nos encontrar no fundo do tempo, ou simplesmente na superfície das horas, detalhes e curiosidades que podem ser espelho fiel de um momento, ou de uma época. A partir do agora, espreitar o antes, e talvez assim, refletir e pensar o depois. Da rede, retiro duas histórias, um país e um momento que pode e deve ser assinalado: o Programa Nacional de Vacinação, há quase seis décadas.

Saltemos então até 1965, 6 de outubro. Espreitemos a página 32, do Diário de Lisboa, dedicada ao tema, “Eduquemos os Nossos Filhos”. Às perguntas são dadas as devidas respostas; entre as unhas dos pequenotes à alimentação infantil, dos dentes do bebé ao comportamento na escola. Em destaque, a angústia de uns pais: “minha filha quer ser enfermeira”.

Fica para depois, a preocupação destes pais, espelhada em páginas de jornal, gastas pelo tempo. Primeiro, dois dedos de dias atrás. A 4 de outubro de 1965, o país iniciava o Programa Nacional de Vacinação. O então ministro da Saúde, Neto de Carvalho, anunciava 5 milhões de vacinas, a aplicar até 1967 (em destaque de primeira página). Este programa de educação sanitária e de vacinações destinava-se, lê-se neste artigo, a “procurar vencer a poliomielite, a difteria, o tétano, a tosse convulsa e a tuberculose, ao mesmo tempo que se pretende manter a erradicação da varíola”.

A taxa de mortalidade infantil – crianças que morrem com menos de um ano de idade, por mil habitantes – era de 77,5 por cento em 1960 (dados oficiais, de acordo com o INE). No ano em que arranca o programa de vacinação, este valor baixa para 64,5 por cento. Dez anos depois passa para 38,9 por cento. O ano passado foi de 2,4 por cento, o valor mais baixo de sempre.

Em cada número, em cada fragmento ou parcela que constroem estas percentagens, encontram-se vidas. Num documento de 1977, assinado por Maria José Carrilho, disponível no INE, é feita uma análise à Mortalidade Infantil em Portugal no período entre 1950 e 1975. A lista das principais causas de morte incluía enterite e outras doenças diarreicas, infeções meningocócicas, tétano, sarampo ou meningite. Todas, sem exceção, registaram uma descida durante o período em análise.

De regresso a 1964, a esse dia, um sábado, quem pegou no Diário de Lisboa, ficou a par da estratégia, previamente, estuda, pensada e planeada. “O programa executar-se-á em duas fases: uma, de ataque, em que importará vacinar, até aos 75% mencionados, a população mais susceptível de contrair doenças; outra, de manutenção, que consistirá em garantir o estado de imunização dos já vacinados e ir vacinando todos os recém-nascidos”.

O parágrafo seguinte assenta na ideia de que este mesmo programa poderia dar resposta à elevada taxa de mortalidade infantil: “Que conduza à sua erradicação, desde que se proceda à imunização generalizada da população, ordenadamente conduzida e incluindo os grupos etários em que as taxas são mais elevadas”.

Se a estratégia foi bem pensada? Se a batalha foi ganha? Os números, ou seja, os factos, dão a resposta. Poliomielite, difteria, tétano, tosse convulsa ou tuberculose, se não foram erradicados, ganharam uma representação praticamente residual. Num artigo recente do norte-americano NPR, este pequeno detalhe ganha dimensão de relevo. E de novo, Portugal, e a atual taxa de vacinação contra a Covid-19, a servirem de exemplo.

São períodos diferentes, momentos da História com contextos muito específicos ou doenças também elas com características, podemos dizer, idiossincráticas. Ainda assim, há algo transversal: a confiança (ou não), quando a solução passa pela ciência, pela medicina, por quem trabalha em prol de todos, em nome da saúde pública.

Sempre existiu, e irá para sempre assim se manter, quem acredita e quem desacredita, quem defende e quem duvida do que se defende. É certo que neste terreno, por vezes minado, a verdade será sempre e terá para sempre um peso determinante. Só assim, os argumentos serão válidos e as lutas legítimas. Afinal, a vida será sempre o bem maior.

No livro Ensaios, de Michel de Montaigne, o francês, que atravessou o Século XVI, sobre “Os Mentirosos”, escrevia que, “na verdade, a mentira é um vício maldito”. Acrescenta ainda: “Bem sei que os retóricos estabelecem diferença entre mentir e dizer mentira; asseguram que dizer mentira é dizer coisa falsa que se tornou por verdadeira; e que a definição da palavra mentir, em latim, onde a nossa língua a foi buscar, vale o mesmo que ir contra a sua consciência e que, por conseguinte, isto não diz respeito senão àqueles que dizem algo contrário àquilo que sabem, e a estes me refiro. Ora bem, estes, ou inventam tudo o que lhes apetece, ou alteram e transtornam aquilo que é verdadeiro”.

À mentira, se somarmos a ignorância, recheada de pretensão e intensão de que se sabe do que não se sabe, com alguma arrogância e prepotência, teremos uma abordagem aos factos, à verdade, quase sempre, marcada por um viés de confirmação. Foi, é e será um sinal dos tempos.

Há quem recuse uma vacina, pelos perigos que entende representar; há quem olhe com preconceito para o que desconhece. Em ambos os casos, poderá ser determinante avaliar se a informação que tem é suficiente. E mais que isso: se é factual e verdadeira.

Quando à história da candidata a enfermeira, fica então a mensagem dos pais, publicada no Diário de Lisboa: “Minha filha quer ser enfermeira, no que nos dá o maior desgosto, a mim e ao pai. Tínhamos sonhado para ela um curso superior e não uma carreira em que vai ser mais ou menos criada dos outros. Se ela persistir, que escola nos aconselha”.

Na resposta, o jornal sugere aos pais a “rectificar os juízos que fazem das profissões por excelência generosas e dedicadas ao bem comum”. E aconselham a Escola Técnica de Enfermagem do Instituto Português de Oncologia. Terá o país, talvez, conquistado, por esses dias, mais uma enfermeira. Conquistou, sem dúvida, um programa que permitiu resolver um problema que era também uma ameaça à saúde pública.