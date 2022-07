Álcool antes desta idade deve ser evitado, indica estudo

O álcool acarreta riscos significativos para a saúde e não traz benefícios - pelo menos para os jovens. Um novo estudo mostra que o consumo de pequenas quantidades de bebidas alcoólicas pode ser bom para pessoas com mais de 40 anos.

As conclusões de uma nova pesquisa, levada a cabo pela Universidade de Washington e publicada esta sexta-feira no The Lancet, revelam os dados mais completos alguma vez descobertos sobre as causas de doença e morte no mundo.

Pequenas quantidades de álcool podem diminuir o risco de algumas doenças e aumentar o de outras, dependendo do historial de doença de cada pessoa, idade, sexo e ano civil, segundo o relatório.

Após análise de novos dados globais, os especialistas chegaram à conclusão de que os jovens enfrentam maiores riscos de saúde devido ao consumo de álcool do que os adultos mais velhos, cita o jornal britânico The Guardian.

Já as pessoas com 40 anos ou mais, sem condições de saúde subjacentes, beneficiam do consumo reduzido de álcool, tal como um pequeno copo de vinho tinto por dia. Isto diminui o risco de desenvolver doenças cardiovasculares, AVC e diabetes.

Assim, os investigadores sugerem que as recomendações de consumo global de álcool sejam baseadas na idade e localização geográfica de cada um.

"A nossa mensagem é simples: os jovens não devem beber, mas os mais velhos podem beneficiar do consumo de pequenas quantidades", disse a autora principal do artigo, Emmanuela Gakidou.

Estima-se que um total de 1,34 mil milhões de pessoas tenham consumido quantidades prejudiciais de álcool em 2020, de acordo com a análise dos hábitos de consumo em 204 países.

O estudo conclui também que 59% das pessoas que beberam quantidades nocivas de bebidas alcoólicas tinham entre 15 e 39 anos - pessoas para quem o álcool não proporciona qualquer benefício para a saúde e representa riscos.