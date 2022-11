Sem tempo para fazer exercício regularmente? Há boas notícias para os "atletas de fim de semana"

Um estudo realizado nos Estados Unidos trouxe uma nova abordagem sobre a prática de exercício físico. A investigação acompanhou 350.978 adultos durante um período superior a 15 anos. O objetivo foi encontrar a resposta para a seguinte questão: realizar os níveis recomendados de atividade física semanal em uma a duas sessões (fim de semana) ou, ao longo da semana, em três ou mais sessões, influencia na mortalidade? A pesquisa chegou a conclusões animadoras para os chamados "atletas de fim de semana".

Publicado na revista JAMA Internal Medicine, o estudo não encontrou nenhuma diferença significativa nas taxas de mortalidade entre os adultos regularmente ativos e os "atletas de fim de semana". Em comparação com os adultos fisicamente inativos, os ativos, tanto os de fim de semana como os regularmente ativos, tiveram menores taxas de mortalidade.

Os participantes na pesquisa que realizavam 150 minutos ou mais de atividade física moderada a intensa ou 75 minutos de atividade vigorosa por semana, registaram benefícios de saúde semelhantes, independentemente das sessões de exercício serem distribuídas ao longo da semana ou concentradas no fim de semana.

Nas atividades aeróbicas moderadas incluem-se caminhadas rápidas, dança ou andar de bicicleta, enquanto os exercícios mais vigorosos são, por exemplo, corrida, natação, salto ou treino em circuito.

A pesquisa não conseguiu, no entanto, concluir se a quantidade semanal recomendada de atividade física moderada a vigorosa tem os mesmos benefícios para o risco de mortalidade quando as sessões de atividade são distribuídas ao longo da semana ou quando são concentradas em menos dias.

Entrevistada pela BBC, uma especialista da British Heart Foundation, Joanne Whitmore, considerou que este grande estudo, realizado entre 1997 e 2013, "sugere que quando se trata de exercício, não importa quando se faz".

De uma forma geral, as autoridades de saúde recomendam a prática de algum tipo de atividade física todos os dias, incluindo exercícios de força. Desaconselha-se que as pessoas permaneçam sentadas durante longos períodos.

O estudo realizado agora nos EUA permite concluir que a atividade física mais vigorosa pode ajudar a atingir os níveis recomendados de exercício e pode ser feita em períodos mais curtos e intensos. Entre este tipo de exercícios inclui-se, por exemplo:

Treino intervalado de alta intensidade

Aulas de spinning

Levantamento de pesos

Corrida de montanha

"O mais importante é que se faça exercício físico, que contribui para melhorar a saúde, reduzir o risco de doenças cardíacas e circulatórias", sublinha Joanne Whitmore.

"Atividades de intensidade moderada contribuem para que a pessoa respire melhor e acelere o batimento cardíaco, mas é importante que se consiga conversar enquanto se faz exercício físico", alerta a especialista da British Heart Foundation.

Outros estudos têm sublinhado também os benefícios do exercício físico regular para a saúde mental. A investigação publicada na JAMA Internal Medicine não avaliou, por exemplo, o impacto ao nível do sono.

Os especialistas alertam também para o maior risco de lesões quando o treino é limitado ao fim de semana.

Apesar dos avisos e das recomendações para a prática regular de exercício, o estudo publicado na JAMA Internal Medicine no início de julho, sublinha que as pessoas ativas têm taxas de mortalidade mais baixas do que as inativas e que mais importante do que quantas vezes se faz desporto, o importante será o que se faz.