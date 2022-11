"Gripe do tomate": há um novo vírus a afetar crianças na Índia

Uma nova infeção viral em crianças, conhecida por "gripe do tomate" ou "vírus do tomate", foi detetada em pelo menos três Estados da Índia. Foram confirmados pelo menos 82 casos em crianças com menos de cinco anos. No entanto, os especialistas dizem que o risco de morte é baixo.

Causa bolhas vermelhas que se parecem com tomates e pode ser confundida com a doença mão-pé-boca ou mesmo com a covid-19. A nova infeção viral, denominada "gripe do tomate" devido às bolhas que forma, está em estado endémico na Índia, de acordo com investigadores.

Os principais sintomas incluem febre, náuseas, erupções cutâneas, dor e inchaço nas articulações. Há ainda registo de diarreia, desidratação e dores no corpo.

Até ao final de julho, foram confirmados, na Índia, 82 casos em crianças com menos de cinco anos.

A infeção foi confirmada pela primeira vez no distrito de Kollam, no Estado de Kerala, no sul da Índia. No entanto, alastrou a pelo menos outros dois Estados.

Em maio, o ministro da Saúde do Estado de Karnataka emitiu "alerta máximo" e pediu aos governadores de outros Estados que monitorizassem os sintomas das crianças. No entanto, o responsável realçou que a situação estava controlada.

As autoridades de Coimbatore, a segunda maior cidade do estado de Tamil Nadu, também reforçaram a vigilância.

O que se sabe?

Ainda não se sabe a origem do surto, mas especialistas já vieram dizer que se pode tratar de uma variante da doença infeciosa mão-pé-boca, causada pelo vírus coxsackie. No entanto, esclarecem que a infeção, apesar de muito contagiosa, é rara e não representa risco de morte.

Adiantam também que a maioria das crianças infetadas já teve uma infeção anterior por chikungunya e dengue.

Para já, não há medicamento disponível. Os especialistas aconselham isolamento, repouso, ingestão de líquidos e aliviar as irritações na pele com uma esponja com água quente.

Diagnóstico

São realizados testes moleculares e serológicos para o diagnóstico de dengue, chikungunya, zika, varicela e herpes. Se os testes a estes vírus forem negativos, é confirmada a contração do "vírus do tomate".