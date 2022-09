Gincana do Coração: evento em Coimbra para educar e prevenir

O dia mundial do coração celebra-se quinta-feira. Em Coimbra a data foi antecipada para este domingo com um evento que está presente em vários pontos da cidade. Para além de alertar para os perigos das doenças cardiovasculares também se faz a prevenção com medições e conselhos.

O peso, a altura, algumas dimensões de partes do corpo a que somam as medições de ritmo cardíaco e tensões fazem parte do processo que permite a enfermeiros e médicos perceber o estado do coração. Com o questionário de hábitos de vida podem até prever problemas futuros. Por isso um dos grandes objetivos é educar para a prevenção.

Ao longo de todo dia seis espaços em toda a cidade permitem formar a gincana do coração. O diagnóstico estará presente em todos mas cada um tem um tema. Da cessação tabágica à alimentação saudável.

O exercício físico regular é uma das formas de prevenção e também não foi esquecido. Antes da pandemia, Portugal tinha em 10 anos reduzido em cerca de 20% as mortes por doenças cardiovasculares. Ainda assim continuam a representar a principal causa de morte no país.