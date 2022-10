Porque é importante falar sobre a Síndrome do Choque Tóxico e como está associada aos tampões

A Síndrome do Choque Tóxico (SCT) não é uma doença que ataca exclusivamente mulheres. Portanto, este artigo não se destina apenas a leitoras, visto que a SCT não escolhe género ou idade. É preciso desmistificar que, apesar de estar muitas vezes associada à utilização de tampões higiénicos, a doença pode ser contraída a partir de uma simples ferida na pele.

De acordo com a CUF, 50% dos casos de SCT ocorrem em múltiplas situações e a síndrome poderá afetar qualquer pessoa. Os outros 50% estão , de facto, ligados à utilização de tampões higiénicos, utilizados durante a menstruação.

Afinal, o que é Síndrome do Choque Tóxico?

A SCT é rara, mas pode progredir rapidamente e ser, eventualmente, fatal em alguns casos. No entanto, se for diagnosticada e tratada precocemente, a maioria das pessoas recupera totalmente.

Ainda assim, é uma doença que se disfarça de gripe, intoxicação alimentar ou gastroenterite. Portanto, devemos estar atentos aos sintomas e consultar um médico ou especialista.

A doença é causada por duas bactérias que estão presentes na pele, axilas, fossas nasais e na vagina. Qualquer pessoa considerada saudável é portadora destas bactérias até se ‘virarem contra nós’ ao reagirem a uma simples infeção. E como reagem? Produzindo toxinas que entram na circulação sanguínea em grandes quantidades, provocando uma doença grave e de evolução rápida.

Em que situações posso contrair Síndrome do Choque Tóxico?

Cirurgias;

Feridas na pele;

Queimaduras;

Tamponamento nasal para tratar hemorragias;

Condições inflamatórias da traqueia, dos seios perinasais, dos pulmões ou dos ossos e medula óssea;

Nas mulheres, esta síndrome pode estar associada a procedimentos ginecológicos, infeções vaginais ou ao uso de métodos contracetivos de barreira.

A doença é rara, mas são várias as mulheres que se esquecem de retirar o tampão ou excedem o tempo de utilização aconselhado deste material durante a menstruação. Para além disso, utilizar tampões superabsorventes quando o fluxo menstrual é baixo é também alarmante, porque facilita a infeção local e a passagem de bactérias para o útero e a corrente sanguínea.

A que sintomas devo estar atento?

Febre alta e súbita;

Hipotensão;

Manchas cutâneas generalizadas;

Níveis de ureia ou creatinina elevados ou diminuição do volume de urina;

Vómitos e diarreia;

Desorientação.

Ao ler os sintomas, podem reportar a múltiplas doenças, mas neste caso, o quadro inicial evolui rapidamente e pode levar a um choque sético, com falência de órgãos como rins, o sistema nervoso central e o sistema respiratório.

Os doentes devem ser hospitalizados imediatamente já que podem mesmo correr risco de vida.

Para o controlo da infeção são habitualmente administrados antibióticos intravenosos. Em caso de elevada gravidade, pode ser necessário o internamento em cuidados intensivos e os tratamentos dependem dos órgãos afetados.

Os casos que chegaram aos meios de comunicação social

O relato mais recente foi da modelo irlandesa, Maura Higgins, que partilhou a sua experiência durante uma entrevista. Ao Shopping da ITV com Keith Lemon revelou que estava muito doente e não percebia porquê. Até que o médico encontrou um tampão no colo do útero que tinha ficado esquecido durante três meses.

Maura sublinha que “as raparigas podem não notar, se saírem à noite e ficarem muito bêbedas e esquecerem-se, essas coisas realmente acontecem e as pessoas não falam sobre isso”.