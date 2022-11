“Caçadores” de vírus trabalham em rede para proteger a população

Partilham descobertas, reagentes e até DNA "partido em milhões de pedacinhos" para “caçar” vírus a tempo de proteger a população. É um trabalho em rede para acelerar soluções. São portugueses e foram os primeiros a sequenciar o vírus da Monkeypox.

"Se o meu laboratório identifica uma metodologia qualquer que pensamos que possa ser útil a outros laboratórios a nível mundial para detetar, caracterizar ou para sequenciar o genoma de algum microrganismo, nós partilhamos imediatamente, em canais de divulgação científica. É um trabalho em rede", explicou à Lusa o investigador João Paulo Gomes, do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).

É assim que se divulgam descobertas em bases de dados públicas internacionais e "ficam de acesso livre" para serem submetidas ao "escrutínio de toda a comunidade científica". Até o Twitter serve para pedir comentários. A partilha, em vez da competição, foi "das poucas coisas boas que a pandemia" trouxe.

Porque o importante é identificar o mais depressa possível o agente - seja ele vírus, bactéria ou outro microrganismo -, perceber o seu comportamento e ajudar as autoridades de saúde pública a protegerem as populações, a ajustar vacinas, por exemplo.

Portugal participa em diversos projetos europeus com consórcios com França, Reino Unido, Espanha, Itália, Luxemburgo, Suécia e Dinamarca. O trabalho é dinâmico e em equipa: "Um país desenvolve determinada metodologia, outro país outra, juntamos tudo, fazemos reuniões periódicas e divulgamos isto cientificamente."

Segundo contou à Lusa, Portugal contribui "não só na parte laboratorial, associada à nossa capacidade de sequenciação, mas também na parte de desenvolvimento de 'software' para permitir uma melhor análise das genómicas que são obtidas com esses equipamentos".

O responsável do Núcleo de Bioinformática do Departamento de Doenças Infecciosas do INSA conta que, nos últimos dois anos, Portugal, envolveu-se em meia dúzia de projetos europeus, todos eles na área "do desenvolvimento e otimização de metodologias para o combate a estes microrganismos - sobretudo vírus - que estão a emergir e com grande capacidade de disseminação".

Monkeypox: Portugal foi o primeiro país a identificar a sequência genética do vírus

O espírito de partilha também se manifestou este ano, com o surto de Monkeypox. "Conseguimos trabalhar de uma forma muito robusta e rápida, divulgando à comunidade cientifica não só que este [vírus] tinha o potencial para ser menos agressivo - pois normalmente está associado aos países africanos da bacia do Congo e este estava mais associado aos países da África Ocidental -, mas também que, afinal, tinha muito mais mutações do que aquilo que a comunidade científica poderia esperar", conta João Paulo Gomes.

Resultado: Portugal foi o primeiro país a identificar a sequência genética do vírus e a partilhá-la.

Quanto ao coronavírus, que provocou a pandemia de covid-19, o investigador explica que Portugal foi um dos primeiros países na Europa a ser 'invadido' em março deste ano por uma subvariante, a BA.5, o que lhe deu 'vantagem' na investigação.

Espírito de partilha e trabalho em rede

O trabalho em rede foi essencial. Alguns países, o próprio Centro Europeu de Controlo de Doenças e a Organização Mundial de Saúde, pediram a Portugal a divulgação de resultados a nível de eficácia vacinal contra esta subvariante.

Neste clima de colaboração, também se partilham reagentes, o que, em Portugal, veio facilitar a sequenciação e monitorização dos casos de Monkeypox: "Houve laboratórios que conseguiram desenvolver um método de sequenciação mais rápido (...) e emprestaram bocadinhos desses reagentes a vários países para que eles pudessem testar no próprio país e fazerem a divulgação dos resultados."

O objetivo final é sempre acelerar a investigação e as soluções, porque, afirma o investigador, a saúde pública em Portugal "não é diferente da saúde pública da Irlanda, do Reino Unido, ou de Espanha".

Este espírito de partilha e trabalho em rede também se mostra na INSAFLU, uma ferramenta bioinformática desenvolvida no INSA e que permite a qualquer laboratório do mundo - de forma rápida e simples - analisar e integrar a análise do genoma na vigilância de diferentes vírus. Começou por ser maioritariamente para o vírus da gripe (influenza), mas já foi adaptada a outros microrganismos.

"Mal foi libertado o genoma de SARS-CoV-2, começamos a adaptá-la para poder ser a ferramenta de base para a análise do genoma deste novo vírus em Portugal", contou à Lusa Vitor Borges, especialista em genética molecular e responsável pela plataforma, também já usada para analisar o vírus da Monkeypox.

"Temos utilizadores de todos os continentes, que podem criar a sua conta na nossa plataforma e analisar os seus dados", explica, sublinhando a vantagem de não precisar que os utilizadores tenham especialização muito avançada em bioinformática.

E o que é que alimenta a plataforma? São os dados que saem dos aparelhos de sequenciação. "Imaginemos o DNA partido em milhões de pedacinhos muito pequenos. É esse material de base que é introduzido nesta plataforma e que permite depois montar, reconstruir, a sequência do vírus", explica o investigador.

Lembra que a vigilância genómica tem sido mais constante durante o último ano: "Normalmente para a gripe há um foco no período sazonal, para tentarmos perceber que variantes estão a circular e para que - sendo um laboratório de referência - se possa informar as entidades internacionais sobre o que é que está a circular em Portugal e nos outros países."

"Só esse conhecimento à escala global é que permite, por exemplo, desenhar vacinas que sejam mais adequadas e que possam prever as variantes que vão circular", acrescenta.

Também Raquel Guiomar, responsável pelo Laboratório Nacional de Referência para o vírus da Gripe e Outros Vírus Respiratórios do INSA fala na importância deste trabalho em rede e da colaboração científica internacional em que Portugal participa.

Desde dezembro de 2021, integra a Comissão Coordenadora da Rede de Vigilância das Doenças Respiratórias Virais (DNCC) do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC), que aconselha o ECDC sobre matérias relacionadas com as doenças respiratórias virais.