Novo equipamento de diálise para recém-nascidos chegou ao SNS

Há um novo equipamento de diálise para recém-nascidos a partir dos 1,8 quilogramas, o único em hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS). A máquina fica no centro materno infantil do Norte e permite um tratamento mais seguro e eficaz.

O novo aparelho ainda não foi utilizado e estima-se que, a cada ano, venha ajudar 8 a 10 bebés com problemas renais ou metabólicos.

Este equipamento de diálise para recém-nascidos custou cerca de 35 mil euros e é um dos poucos exemplares a nível europeu e dará a resposta a todo o país.