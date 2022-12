A bactéria estreptococos do grupo A pode causar, entre outras doenças com diferentes níveis de gravidade, amigdalite, escarlatina e pneumonia. As autoridades de Saúde de França e do Reino Unido estão alerta. Na sequência do aumento das infeções invasivas, ambos os países têm já registo de vítimas mortais.

Em comunicado, a Sociedade Francesa de Medicina de Urgência (SFMU) indicou que estão a ser diagnosticadas infeções "em número superior ao habitual" nos últimos 15 dias.

No total, oito crianças sem fatores de risco tiveram de ser hospitalizadas devido a essas infeções, duas das quais morreram. No caso dos adultos, de três doentes internados, um morreu.

Os casos ocorreram em diferentes regiões da metade sul do país (Occitânia, Nova Aquitânia e Auvérnia-Ródano-Alpes) e não estão ligados entre si.

Segundo o comunicado da SFMU, que cita investigações da Agência Nacional de Saúde Pública, as infeções com esta bactéria também não se devem ao surgimento de uma estirpe mais virulenta, tratando-se, sim, de um "aumento pouco habitual do número de casos relacionados com diferentes estirpes".

Isso está a traduzir-se numa "intensificação dos quadros graves e dos óbitos", pelo que a SFMU pediu aos profissionais de saúde para aumentarem a vigilância.

Em paralelo, a Agência de Saúde Pública de França indicou hoje que os números de casos de gripe continuam a aumentar e que 9 das 13 de regiões da França metropolitana se encontram já em situação de epidemia - as restantes quatro permanecem em estado de pré-epidemia.