Por que razão há mais gripes e constipações no inverno?

O inverno está a chegar e com ele chega a época das gripes e das constipações. Mas por que é que as pessoas têm mais doenças respiratórias nessa estação do ano? Um grupo de investigadores encontrou uma razão biológica: o frio condiciona a resposta imunitária no nariz.

"É a primeira vez que há uma explicação biológica e molecular sobre a resposta imunitária que parece ser condicionada por temperaturas mais frias", disse a rinologista e professora universitária Zara Patel, à CNN.

A redução da temperatura no nariz 5 graus Celsius mata quase metade dos milhares de milhões de células de combater a vírus e bactérias nas narinas, de acordo com o estudo publicado no The Journal of Allergy and Clinical Immunology.

"O frio está associado ao aumento da infeção viral porque perdemos metade da nossa imunidade porque as temperaturas baixam", explica o rinologista e professor universitário Benjamin Bleier.

Na investigação, Bleier e a sua equipa contaram com quatro participantes expostos, durante 15 minutos, a temperaturas de 4,4 graus Celsius. As condições das cavidades nasais foram depois medidas.

“Quando se está exposto ao ar frio, a temperatura no nariz pode descer o suficiente para eliminar as vantagens imunitárias do nariz”.

Quando um vírus ou bactéria entra no nariz...

Quando um vírus ou bactéria respiratória entra no nariz, que é o principal pronto de entrada no corpo, a parte da frente deteta o germe. As células que revestem o nariz criam imediatamente cópias simples de si próprias, as chamadas vesículas extracelulares ou VE. Essas "réplicas" são expelidas pelas células para o ranho, deixando de existir germes antes de se multiplicarem.

Os VE começam a "enxotar" os germes, explica o investigador:

"É como se se enxotasse um ninho de vespas. O que acontece? Quando os afugentamos, voam para fora do ninho (...). É assim que o corpo limpa os vírus inalados para que não entrem na célula".

Quando atacado, o nariz aumenta a produção de vesículas extracelulares em 160%, constatou o estudo.