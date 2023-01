O Centro Materno Infantil do Norte está a testar a eficácia de um ecógrafo de bolso no diagnóstico de pneumonia em crianças. Se a utilização for validada, o dispositivo poderá reduzir a exposição à radiação e o recurso a antibióticos.

No conforto do quarto, o pediatra consegue fazer uma ecografia ao pulmão com recurso a este dispositivo. Através de transmissão bluetooth para o telemóvel ou tablet, a equipa do Centro Materno Infantil do Norte consegue ver o pulmão em tempo real.

O estudo vai decorrer ao longo de um ano em crianças internadas. O objetivo é que, uma vez validada a eficácia da ecografia pulmonar de bolso, o aparelho seja usado noutros contextos, como o da urgência e consulta em hospitais de todo o país.