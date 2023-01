A sua casa ou o local de trabalho têm humidade ou bolor? Sabia que essas podem ser as causas para algumas doenças respiratórias? Portugal é o segundo país da União Europeia com mais infiltrações e humidade em habitações, o que pode causar doenças ou agravar as já existentes e, em último caso, levar mesmo à morte. O pneumologista e investigador David Barros Coelho alerta para os perigos da exposição prolongada à humidade e explica de onde vem e como evitá-la.

O que é a humidade?

A humidade é comum em casa dos portugueses, sobretudo, nos meses mais frios e chuvosos de inverno. É tão comum que o cheiro a mofo e as manchas de bolor são ainda subvalorizados e vistos como "normais", reconhece o investigador, em entrevista à SIC Notícias.

Onde está a humidade? Em locais com infiltrações, como telhados, paredes e tetos com bolor, em objetos com manchas também de bolor e roupas com cheiro a mofo. Certas madeiras, papéis de parede, carpetes e vasos também são suscetíveis ao crescimento de bolor.

Na prática, o bolor surge de fungos que, nos meses mais húmidos, crescem e se transformam em manchas.

O pneumologista no Centro Hospitalar Universitário de São João e investigador da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto salienta que existe um "estigma" em relação à humidade em casa:

"Existe receio que o reconhecimento seja associado a más condições de habitabilidade ou mesmo de higiene. Contudo, apesar de as casas com piores condições estruturais nos estratos sociais mais baixos estarem mais expostas, este problema é transversal. Mesmo casas com aparentes boas condições e sem infiltrações podem ter mau isolamento e danos estruturais do edifício, que podem levar ao crescimento fúngico".

O especialista salienta que a exposição à humidade pode acontecer também no local de trabalho, onde passamos muitas horas, principalmente em escritórios, fábricas e espaços como piscinas e saunas. Nestes locais, "o risco é substancialmente maior".

É caso para estar alerta se a humidade relativa estiver acima dos 50/60%.