Final feliz para Tiago: criança já pode ser operada nos EUA

Os pais de Tiago Silva, uma criança com anomalia de Ebstein, conseguiram o dinheiro necessário para a cirurgia nos EUA. Dois meses depois do apelo, através de donativos, a família tem os 162 mil euros. Só falta saber a data da operação.

Nos cerca de dois meses, desde o pedido de ajuda até ao alcance do dinheiro, foram várias as publicações feitas nas diferentes plataformas. Ora fotografias da criança com os pais ou com médicos, ora comprovativos de valores alcançados. Foi através dessas publicações que o caso foi sendo cada vez mais mediático.

Tiago Silva, luso-eslovaco, tem quatro anos e anomalia de Ebstein, uma cardiopatia rara da válvula tricúspide. A esperança estava numa cirurgia nos EUA, que agora vai ser possível. No final de 2022 os pais, Verónica e André, que vivem em Miloslavov, na Eslováquia, pediram ajuda em várias plataformas. Dois meses depois, já têm o dinheiro necessário: 162 mil euros (e até mais).

O anúncio feito na página do Facebook "Hope for Tiago's special heart", criada para angariação de fungos:

"É com enorme alegria e satisfação, que hoje podemos anunciar que alcançamos o valor necessário para a cirurgia do nosso filho Tiago!".

"Não temos, nem nunca teremos, forma de vos agradecer o quanto já fizeram por nós. Hoje atingimos um marco extraordinário em tão pouco tempo. A primeira parte de uma jornada muito difícil para a nossa família está concluída, segue-se agora uma segunda etapa, ainda mais desafiante", escrevem ainda na publicação.