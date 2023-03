"Foi um choque": doença reumática diagnosticada em criança com 16 meses

As doenças reumáticas crónicas afetam uma em cada 1.000 crianças em idade escolar. Os especialistas consideram fundamental alertar os pais e educadores para estas patologias para serem detetadas a tempo e, com isso, evitar sequelas no desenvolvimentos.

Desde os 16 meses que a Maria Inês é seguida na consulta de reumatologia pediátrica, devido à artrite idiopática juvenil, que afeta as articulações e pode interferir com o desenvolvimento.

Os especialistas estimam que em Portugal uma em cada 1.000 crianças em idade escolar sofra de doença reumática crónica, doenças, na maioria, inflamatórias, causam dor e restringem o movimento.

O presidente da Sociedade Portuguesa de Reumatologia alerta para a importância do diagnóstico precoce.