O caso de Cris, o jovem com graves problemas de saúde mental internado há três meses

Um adolescente de risco vive há mais de três meses na pediatria do Hospital de Gaia. Desde então, o jovem de 15 anos já foi parar por quatro vezes às urgências de pedopsiquiatra do Centro Materno Infantil do Norte, sendo que duas delas aconteceram depois de ter ingerido comprimidos furtados da enfermaria. Alerta-se para o conteúdo sensível da reportagem.

A mãe de Cris, nome fictício do adolescente de 15 anos, sabe de notícias por telefone desde abril, quando o Tribunal de Família e Menores de Lisboa proibiu as visitas da mãe, sem uma terceira pessoa presente.

A progenitora justifica a medida judicial com dois episódios: ter levado para a enfermaria um clip para consertar um chinelo, sabendo que filho se automutilava. E por ter medicado o jovem num ataque de ansiedade, em que as enfermeiras alegadamente não intervieram.

Ao longo dos últimos meses, o jovem já tentou automutilar-se e acabar com a própria vida por diversas vezes. Atualmente, está alojado numa enfermaria do Hospital de Vila Nova de Gaia, que não tem serviço de pedopsiquiatria.

Jovem tem comportamentos autolesivos

A SIC apurou que o adolescente, diagnosticado com várias patologias do foro mental detetadas no Hospital Santa Maria e em clínicas, no último ano e meio

voltou a ter comportamentos autolesivos.

Já na pediatria de Gaia, um serviço com duas a três enfermeiras de serviço por turno, conseguiu furtar medicamentos, que ingeriu.

Em quatro ocorrências, três em abril e uma em julho, o jovem foi levado para o Centro Materno Infantil do Norte, que tem a única urgência pedopsiquiátrica da região. Uma vez avaliado, o adolescente regressou sempre à cama de Vila Nova de Gaia.

Foram tantas as vezes em que se autolesionou, que a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens sinalizou o caso, tendo passado para a alçada do Tribunal de Família e Menores de Lisboa, em abril, desde que está internado em Gaia.

A Segurança Social ainda não encontrou uma vaga num espaço seguro e adequado, como ordenou o tribunal já por duas vezes. Esta é uma lacuna que foi detetada pelo Tribunal de Família e Menores de Lisboa que reportou por diversas vezes ao Conselho Superior da Magistratura a falta de resposta para casos como o de Cris.

Hospital de Santo António reage

Numa nota enviada à SIC ao final da tarde desta terça-feira, o Centro Hospitalar Universitário de Santo António, no Porto, ao qual pertence a urgência para onde o adolescente foi enviado por quatro vezes, diz que não se pronuncia sobre casos concretos. No mesmo texto refere apenas que as 10 camas de internamento em psiquiatria da infância e da adolescência estão neste momento todas ocupadas.