E depois? Converse com a Ava

A Ava tem inteligência, mas não é um especialista.



A Ava é um assistente automático que, de uma forma conversacional, ajuda a encontrar as informações que precisa relacionadas com o cancro. Mas não é, nem pretende ser, um especialista.

Ela utiliza Inteligência Artificial para aprender. Com o tempo a Ava compreenderá cada vez melhor as questões que lhe colocam e apresentará conteúdos cada vez mais relevantes.

Para começar a Ava já poderá ajudar nos seguintes tópicos:

No futuro, com o contributo de todos, a Ava poderá ajudar cada vez mais.

A Ava está ligada às seguintes Instituições:

Europacolon

EVITA

Fundação Champalimaud

IPO Coimbra

IPO Lisboa

IPO Porto

Liga Portuguesa contra o Cancro

Médis

Novartis

Programa Nacional para as Doenças Oncológicas

Registo Oncológico Nacional

Sociedade Portuguesa de Oncologia