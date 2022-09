Como reduzir os efeitos secundários da quimioterapia

Náuseas, vómitos e queda de cabelo são alguns dos efeitos secundários que afetam quem passa por um tratamento ao cancro da mama. Entre os avanços nos processos de quimioterapia e algumas recomendações que os doentes podem seguir em casa, a preocupação dos médicos é melhorar a qualidade de vida dos doentes durante os tratamentos.

O tratamento para o cancro da mama causa, na grande maioria dos casos, perda de cabelo. Por ser uma quimioterapia combinada, com fármacos diferentes, torna-se muito difícil evitar que o cabelo caia.

No entanto, em algumas situações onde a quimioterapia não resulta de uma combinação de medicamentos, pode evitar-se a queda do cabelo através do chamado "capacete de gelo".

Trata-se de um processo de vasoconstrição provocada pelo frio – que é também usado para diminuir outros efeitos secundários, tais como a falta de sensibilidade nas mãos e nos pés. Para ser eficaz, o frio deve ser aplicado antes dos tratamentos.

Os vómitos e as náuseas podem ser outras das consequências da medicação. Apesar dos fármacos conseguirem evitar a maior parte dos casos de náuseas, os doentes devem evitar comer determinados alimentos.

Acupuntura, exercício e outras terapias complementares podem ajudar no processo de controlo de náuseas, diminuição da dor e aumento de bem-estar. Tratamentos menos tóxicos e mais personalizados fazem parte do caminho que a oncologia a nível global tem vindo a traçar.