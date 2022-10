A cabeça no ombro também é uma arma contra o cancro

É comum ouvir-se falar de saúde mental como uma espécie de “parente pobre” do sector. Mas a especialidade e os seus doentes lutam por uma importância cada vez mais central. “As pessoas são mais do que a soma das suas partes, e se focarmos apenas uma parte não podem ser ajudadas a restabelecer a sua saúde”, elucida Eunice Silva, coor­denadora do serviço de Psicologia do IPO do Porto. “No tratamento do cancro é importante que o tratamento restabeleça o bem-estar em todas as dimensões da pessoa, de uma forma integrada.” Ou seja, acrescenta Eunice Silva: “Quando a doença oncológica está presente, o sofrimento emocional dos doentes, se intenso e prolongado, pode refletir-se em menor adesão terapêutica e em menores resultados de saúde. Por outro lado, uma pessoa com bem-estar emocional pode tolerar melhor os tratamentos, adaptar-se melhor à doença e ter mais qualidade de vida.”

A saúde mental pode fazer toda a diferença, sobretudo quando se estima que “cerca de metade dos doentes oncológicos precisará, a dado momento, de apoio psicológico e cerca de um quarto terá um sofrimento elevado”. Palavras de Susana Sousa Almeida, coordenadora da Unidade de Neuropsiquiatria do Hospital CUF Porto, para quem “a psiquiatria oncológica é fundamental para os doentes, nomeadamente aqueles que desenvolvem doença mental durante a doença oncológica ou aqueles que já sofrem de doença mental antes do diagnóstico de cancro”. É o chamado distress, que designa “o sofrimento emocional decorrente da vivência do diagnóstico e da doença oncológica”, esclarece a também presidente da direção da Academia Portuguesa de Psico-Onconcologia.

Segundo os resultados do recente estudo que analisa a aplicação dos Termómetros do Distress na Consulta de Psico-Oncologia da Liga Portuguesa contra o Cancro, 90% dos utentes apresentam na consulta sofrimento emocional significativo. É imaginar “uma batalha, que poderá ser longa e sem certezas, contra uma ameaça que poderá interromper o caminho da vida, extensível muitas vezes à família, com impacto no trabalho e no nível económico e social”. Entre os sintomas comuns estão a “ansiedade ou nervosismo, como inquietação, insónia, angústia, choro fácil ou até uma apatia inicial”, aponta Susana Sousa Almeida.

Para o diretor da Unidade de Neuropsiquiatria na Fundação Champalimaud, Albino Oliveira-Maia, “os serviços de saúde existem para reduzir sofrimento, e isto é sofrimento. Deve ser encarado como tal e devem oferecer-se aos doentes as ferramentas para tentar ultrapassar em parte estes sintomas”. E se acredita que a sua “existência, enquanto psiquiatra e diretor de um serviço de saúde mental num hospital que se dedica à oncologia, é reflexo da maior importância conferida à saúde mental”, parece-lhe no entanto óbvio que muito está ainda por fazer. “Os serviços comparticipam mal tratamentos psicológicos. Muitas vezes um utente precisa deles, mas não tem capacidade financeira para os comportar.”

“No que diz respeito ao tratamento e recuperação, a psicologia e a psiquiatria complementam-se”, garante Sílvia Ouakinin, psiquiatra e presidente da Sociedade Portuguesa de Psicossomática: “Ajuda o doente a lidar com momentos de desânimo ou perturbações psiquiátricas como a depressão.”

Porque na oncologia, tal como noutros campos da vida, “quebrar o silêncio e assumir um discurso franco e claro é um primeiro passo para promover uma adaptação bem-sucedida e reduzir o sofrimento emocional”.

As prioridades que temos