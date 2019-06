"A vida tem de continuar" : A história de uma médica que sobreviveu ao cancro

Ocupada que estava a tratar da reforma, desvalorizou os primeiros sinais. Por uns tempos, a norma confirmou o ditado popular, “em casa de ferreiro, espeto de pau”.

Até que uma situação mais preocupante a levou ao médico, de urgência.

O exame mais indicado para esclarecer suspeitas de tumores malignos no intestino (uma colonoscopia), revelou uma lesão de grau dois, confirmando o diagnóstico de cancro.

Seguiu-se uma cirurgia, através da qual lhe foi retirado parte do intestino e programaram-se as sessões de quimioterapia e de radioterapia.

Passaram 15 anos desde que Emília Alves recebeu o diagnóstico.

Passaram 15 anos desde que Emília Alves recebeu o diagnóstico, mas continua em apertada vigilância.

Dois anos depois de ter terminado os tratamentos de quimioterapia, surgiu-lhe uma metástase pulmonar e do pescoço que obrigou à extração de um terço do pulmão. Seguiram-se três anos, no final dos quais surgiu nova metástase. Mais tratamentos de radioterapia estabilizaram a situação.

Há dois anos, nova metástase ganglionar forçou-a a voltar à radioterapia.

Não faço nada que obrigue a compromissos.”

Hoje, sente-se bem, mas a doença “mudou tudo” na sua vida, diz. “Não faço nada que obrigue a compromissos.”

No Algarve, onde reside, tem um grupo de amigos com quem organiza passeios e tertúlias. Também faz natação e caminhadas. Mas prefere não se envolver em atividades que impliquem que se comprometa. “A vida vai-se levando. De cabeça para cima. A vida tem de continuar”, afirma, sorridente.