"Ter um cancro não é sinónimo de morte"

A primeira reportagem do projeto "Tenho Cancro. E depois?" estreou no dia 19 de agosto, no Jornal da Noite da Sic. Veja ou reveja as histórias de Virgínia Baptista e Cláudio Grácio, dois sobreviventes de cancro.

A próxima reportagem tem estreia marcada para dia 26 de agosto, no Jornal da Noite da Sic.

Jornalista: Sara Fevereiro; Repórter de Imagem: Rafael Reigota; Edição: Vasco Vieira.