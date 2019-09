"O segredo está em acreditar"

Veja ou reveja a reportagem que estreou no dia 3 de setembro no Jornal da noite da Sic e fique a saber quais são os principais problemas das famílias das crianças que lidam diariamente com o cancro.

A existência de associações que apoiam os pais tem revelado ser fundamental em todo o processo de tratamento e recuperação destas crianças.

Tentar que os filhos não se atrasem nos estudos, e que tenham uma vida normal e socialmente integrada depois de curados - é a luta diária destes pais.

A próxima reportagem no âmbito do projeto "Tenho cancro. E depois?" estreia já na próxima segunda-feira, dia 9 de setembro.