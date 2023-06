"Quando nos juntamos contamos muitas coisas que não contamos à nossa família"

No dia Mundial do Cancro do Rim - que se assinala hoje - damos a conhecer a história de Francisco Antunes Rodrigues, que para além de doente oncológico, é o presidente da única associação portuguesa dedicada a esta neoplasia maligna, a AC Rim Portugal. Esta doença representa 3% do total de todos os cancros existentes no país.

"Juntos somos mais fortes". É este o lema da Associação de Cancro do Rim de Portugal ( AC Rim Portugal) criada, oficialmente, em 2020. No entanto, a missão de Francisco Rodrigues em encontrar pessoas que estivessem a passar pelo mesmo problema do que ele começou uns anos antes, logo após ter sido diagnosticado com cancro do rim metastizado, em 2016.

"Na altura senti-me completamente perdido", conta Francisco. "Nunca tinha ouvido falar neste tipo de cancro e, quando procurava por informação na internet, só encontrava artigos em inglês". A falta de informação disponível em português e dirigida aos doentes fê-lo ir procurar ajuda a um site espanhol dedicado ao cancro do rim. Foi lá que conheceu uma doente - ambos estavam a tomar a mesma medicação - que o convidou a ingressar num grupo de whatsapp, constituído por doentes do cancro do rim com doença metastizada.

"Quando entrei no grupo fiquei extremamente feliz, foi como se tivesse ganho uma nova família", explica Francisco. O espanhol que falava era o suficiente para compreender e ser compreendido e as dicas e partilhas a que teve acesso permitiram-me melhorar bastante a sua qualidade de vida enquanto doente oncológico. "Pensei, imediatamente, que tinha que criar algo do género, em Portugal". E assim foi. Inicialmente criou um blog, ainda hoje ativo, mais tarde os grupos de whatsapp e, finalmente, a associação. "A instituição nasceu de uma vontade comum por parte de pacientes com cancro do rim em interagir, cooperar, partilhar conhecimentos e experiências", pode ler-se na apresentação da AC Rim.

Mais informações AQUI sobre como podem os doentes de cancro do rim, cuidadores e familiares ser membros ativos da AC Rim Portugal.

Objetivos

(retirados da página oficial da AC Rim Portugal)

- Melhorar a vida das pessoas afetadas pelo cancro renal em Portugal;

- Promover o acesso de todos os doentes a terapêuticas inovadoras;

- Garantir cuidados de saúde uniformes em todo o país;

- Divulgar informação sobre o cancro renal e promover a educação para a sua prevenção;

- Promover fóruns de discussão sobre a doença;

- Promover a participação de doentes com cancro do rim em reuniões científicas;

- Contribuir para o apoio social e a humanização da assistência ao paciente de cancro renal, em todas as fases da doença;

- Estimular e apoiar, pesquisas, formação e a investigação na área do cancro renal;

- Promover os direitos dos doentes de cancro renal, familiares e cuidadores, em tudo o que respeite ou esteja relacionado com a doença;

- Promover a partilha e experiências;

- Promover e facilitar a realização de ensaios clínicos em Portugal;

- Angariar fundos para promoção da investigação nacional em cancro do rim.

Contactos

- Site Oficial

- Facebook

Para mais informação clique AQUI.