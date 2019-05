Cancro: Taxas de sobrevivência aumentam em Portugal

O aumento do nível de vida influência de forma decisiva as taxas de sobrevivência ao cancro sobretudo nas crianças. Um dos estudos mais significativos sobre o tema coloca Portugal entre os dez países europeus que registam as melhores taxas de sobrevivência no cancro da mama (90% em média), estômago (87,6%) e próstata (90,9%).

A taxa de sobrevivência no cancro do cólon é de 60,9 %, enquanto a taxa de sobrevivência para a leucemia situa-se em 89,8 %, valores idênticos aos registados nos Estados Unidos e em outros países europeus.

O estudo Concord 3, publicado na revista Lancet, coloca os Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Finlândia, Islândia, Noruega e Suécia na lista de países com maiores taxas de sobrevivência.

Os investigadores analisaram os 18 cancros ou grupos de cancros que mais afetam a população mundial.

Foram recolhidos dados de 37,5 milhões de doentes diagnosticados com cancro entre 2000 e 2014 em 71 países.

O custo global do tratamento do cancro ultrapassa os 300 mil milhões de dólares, valor que cresce todos os anos. As taxas de sobrevivência sobem nos países que adotaram políticas de cuidados universais de saúde.

O mesmo estudo revela que, em 2017, as estimativas do «custo global do tratamento do cancro” ultrapassavam os 300 mil milhões de dólares (mais de 260 mil milhões de euros), valor que cresce todos os anos e «ameaça a viabilidade de sistemas de saúde e economias nacionais».

Comparando as taxas de sobrevivência e os sistemas de saúde, conclui-se que, em países onde não há cuidados universais de saúde, os doentes, além de sofrerem «catástrofes financeiras» para terem acesso ao tratamento, têm menos possibilidades de sobrevivência.

Ou seja, os números traduzem o fosso que existe entre a população com e sem acesso aos sistemas de saúde. Em países com “grandes deficiências no diagnóstico e tratamento de uma doença que é geralmente considerada curável”, as taxas de mortalidade são muito superiores.