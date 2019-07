Contra o Cancro de Pele: Campanha arranca hoje nas praias e piscinas da região Norte

O Departamento de Educação para a Saúde da Liga Portuguesa Contra o Cancro - Núcleo Regional do Norte lança a 5ª edição da campanha P.A.R. (Pele e Atividades de Risco) nas praias e piscinas da região Norte. Segundo a Liga Portuguesa Contra o Cancro, esta campanha pretende investigar os hábitos de prevenção solar que as famílias colocam em prática no seu dia-a-dia, promover a consciencialização dos cuidados com o sol e a realização de atividades pedagógicas para as crianças.

Locais onde as atividades do P.A.R. vão acontecer:

24 de Julho: Esposende (Praia de Cepães)

25 Julho: Armamar (Piscinas Municipais)

30 de Julho: Oliveira de Azeméis (Piscinas Municipais)

1 de Agosto: Cinfães (Piscinas Municipais)

5 de Agosto: Esposende (Piscinas Municipais)

7 de Agosto: Matosinhos (praia ainda a confirmar)

9 de Agosto : Gondomar (Praia Fluvial)

Para mais informações contacte a Liga Portuguesa Contra o Cancro - Núcleo Regional do Norte Telf: 225420680 | Tlm: 910350810 ou através do email: [email protected]