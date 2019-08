Medicina Personalizada e de Precisão em Congresso

Por que motivo o tratamento para um cancro é adequado para um indivíduo e não para outro?

Esta é uma das questões centrais em debate no congresso “Cancro: da Medicina Personalizada à Medicina de Precisão” marcado para novembro, em Coimbra.

Justifica-se a prevenção primária do cancro? O que é a biópsia líquida e para que serve? Qual o impacto económico e financeiro da medicina personalizada? E quais os seus limites éticos? São alguns dos temas que serão discutidos por um painel de especialistas nacionais e internacionais numa iniciativa dirigida a profissionais e estudantes das áreas da saúde e das ciências sociais, bem como a voluntários da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

A medicina personalizada é um modelo de prática médica que integra a caracterização fenotípica e genotípica do indivíduo (ou seja, inclui dados sociodemográficos, ambientais e de estilos de vida, informação clínica e de imagem médica e perfis genéticos e moleculares), contribuindo para conhecer a predisposição individual para uma doença e para definir estratégias para a prevenir e tratar.

A medicina de precisão, por sua vez, procura assegurar a otimização do tratamento do cancro. Ou seja, administrar o fármaco ou recorrer a outros meios adequados a uma determinada situação, tanto no que respeita à dose como ao tempo corretos, de acordo com as alterações genéticas diagnosticadas e/ou a deteção de células tumorais em circulação.

A investigação crescente nestas áreas poderá contribuir para a mudança do paradigma do diagnóstico e tratamento de diversas doenças, entre as quais as doenças oncológicas, nas próximas décadas.

​O Congresso sobre medicina personalizada e de precisão realiza-se nos dias 22 e 23 novembro no Hotel Quinta das Lágrimas (GPS: N40.197846 -W8.432725), em Coimbra.

As inscrições serão realizadas online, mediante o preenchimento de formulário próprio (disponível aqui), da autorização de cedência de dados pessoais e do envio do comprovativo de pagamento.

Para mais informações, contacte o Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro pelo telefone 239 487 490 ou pelo e-mail [email protected]