"Tenho Cancro. E depois?” no Jornal da Noite da SIC

Algumas das histórias do projeto editorial “Tenho Cancro. E depois?” , da SIC Notícias e do Expresso, são desenvolvidas numa série de quatro reportagens a emitir no "Jornal da Noite" da SIC, já a partir de hoje, todas as segundas-feiras.

Na reportagem desta noite vamos conhecer a vida de Virgínia Baptista e de Cláudio Grácio, que sobreviveram a dois cancros detetados com anos de intervalo. São testemunhos de força e de esperança, e a prova de que um diagnóstico de doença oncológica não tem de ser necessariamente uma sentença de morte (mais de metade dos cancros têm cura).

A série de reportagens que hoje estreia no principal espaço informativo da SIC pretende contar a história de doentes e de familiares que ultrapassaram a doença, de médicos e de outros profissionais que diariamente lidam com o cancro.