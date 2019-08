Viver com a dor do outro

Como é viver uma vida inteira dedicada aos problemas dos outros?

Como é lidar com a dor extrema de doentes e familiares?

Como é ter de dar a notícia que ninguém gostaria de dar?

Cinco profissionais respondem a estas e a outras questões hoje no Jornal da Noite da SIC.

Trata-se da segunda de uma série de reportagens realizadas no âmbito do projeto da SIC Notícias e do Expresso “Temos Cancro. E Depois?”, hoje precisamente sobre a vida de profissionais que têm de viver com a dor extrema dos outros.

Lúcia Monteiro, Diretora Serviço Psiquiatria IPO Lisboa: “Não desligamos, não carregamos no botão, levamos os problemas dos nossos doentes para casa. E isso bom, é sinal de que somos humanos e não máquinas".

Nuno Miranda, Hematologista da Unidade de Transplantes IPO Lisboa: “Temos de aprender a viver com a dor dos outros. Se eu não tiver a capacidade de me colocar no lugar do outro, não estou aqui a fazer nada (...). Depois de curados, muitos doentes voltam ao IPO para falar de outras coisas e não da doença”.

Filomena Pereira Diretora Serviço Pediatria IPO Lisboa: “A informação dada ao doente tem de ser precisa, objetiva e transmitir confiança, partilha".

Fátima Cardoso, Diretora Unidade da Mama Centro Clínico Champalimaud: "Não é um problema deles ou nosso, é um problema de todos. Se estiverem 10 mulheres numa sala, uma a duas vão ter cancro da mama. Um em cada dois portugueses vão ter cancro dentro de 10 anos".

Luísa Almeida, Assistente Social IPO Lisboa:“Custa-me quando não consigo dar coisas úteis, que possam servir as pessoas. Conseguir fazer com que um doente tenha um sorriso de dois segundos, dois segundos que seja, chega".