Jovens Investigadores debatem Oncologia no Porto

Este evento, que terá lugar na sede do Núcleo Regional Norte da Liga Portuguesa Contra o Cancro, vai promover o debate e troca de experiências sobre a investigação em oncologia com a presença de profissionais de saúde com reconhecida experiência na área.

O Programa pode ser consultado no seguinte link: Programa.

A participação no encontro requer uma inscrição prévia.

Os investigadores podem submeter os seus trabalhos científicos para serem avaliados e apresentados no encontro até dia 30 de agosto através do seguinte e-mail: [email protected]

Mais informações no Regulamento do 1º ENJIO, aqui.

A Liga Portuguesa Contra o Cancro tem desempenhado um papel fundamental no apoio à Investigação em Oncologia, designadamente com o apoio a centros de investigação nacionais de excelência e com o concessão de bolsas de investigação a jovens investigadores, com o objetivo de potenciar o desenvolvimento de projetos inovadores com aplicabilidade clínica, permitindo avanços e melhorias na prevenção, no diagnóstico e no tratamento.

O prémio de investigação a atribuir será no valor de 500 euros.



​INFORMAÇÕES:

Centro de Formação da LPCC-NRN

[@] [email protected]

[tel] 225 420 693 [tlm] 916 511 691