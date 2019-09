Hoje no Jornal da Noite da SIC: Pais deixam tudo para acompanhar tratamento dos filhos

Nesta terceira reportagem da série "Tenho Cancro. E depois?", a emitir hoje, no Jornal da Noite da SIC, vamos partilhar histórias de crianças com cancro e dos pais que, de repente, têm de mudar toda a sua vida: deixar a casa de família, o emprego, as contas por pagar, para acompanhar o tratamento dos filhos durante períodos longos.

O problema coloca-se a todos os pais, mas com maior gravidade aos que vivem longe dos quatro núcleos de tratamento pediátrico que existem em Portugal (em Lisboa, Porto, Coimbra e Funchal).