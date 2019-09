Hoje no Jornal da Noite da Sic: Conheça a história de Carolina Rodrigues

Quando se libertava das consultas, dos exames, dos internamentos, das sessões de quimioterapia, corria para o laboratório da Fundação Champalimaud para prosseguir as experiências com moscas que hão-de levá-la a saber mais sobre o Alzheimer e outras doenças neurodegenerativas.

Com o apoio incondicional dos colegas, Carolina Rodrigues sempre se recusou a viver em função do tumor, mais concretamente um Linfoma de Hodgkin, a quem trata com grande sentido de humor. Carolina aprendeu a encarar as coisas de forma positiva, esforçando-se por valorizar as relações pessoais, o trabalho de investigação e a tese de doutoramento.

Há dias, fez o exame decisivo para saber se ainda tinha ou não o cancro. Os resultados não podiam ser melhores.

Na reportagem do Jornal da Noite de hoje, Carolina partilha as suas experiências, uma forma de entreajuda e de transmissão de conhecimento aos doentes que vivem o mesmo problema.