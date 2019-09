Concerto solidário para a apoiar mulheres com cancro da mama

Promovida pelo Movimento Vencer e Viver, extensão da Guarda, da Liga Portuguesa Contra o Cancro-Núcleo Regional do Centro, esta iniciativa que inclui uma tertúlia e um concerto solidário, é integrada na 10.ª edição do evento "Pequenos Passos Grandes Gestos" (PPGG). São as caminhadas solidárias que, desta vez, se realizam no próximo dia 5 de outubro em simultâneo nas cidades de Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Covilhã, Guarda, Leiria e Viseu.

O início de “CONHECER [NOS]: SAÚDE E MÚSICA” está marcado para as 17h00 no Café Concerto do Teatro Municipal da Guarda e tem entrada livre. Às 21 h00 começa o concerto solidário no Grande Auditório com o Grupo Musical Sessenta Cinco Estrelas. O valor do bilhete é de 5€ e reverte a favor da mulher com cancro da mama e sua família.

“CONHECER [NOS]: SAÚDE E MÚSICA” tem o apoio do Município da Guarda.