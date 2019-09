Feito o diagnóstico, falta a terapêutica: reorganizar os serviços

Em tempo de campanha eleitoral, o debate político tem passado ao lado de um dos maiores problemas da atualidade: o aumento imparável das doenças oncológicas. Os números oficiais sobre a incidência do cancro não deixam dúvidas quanto às consequências da doença na saúde da população, na qualidade de vida dos doentes e no esforço das famílias e no orçamento do Estado.

Os números

Hoje as doenças oncológicas afetam uma em cada três pessoas. Dentro de uma década, afetarão uma em cada duas.

Só este ano em Portugal, os novos casos de cancro devem aproximar-se dos 60 mil, um número que está relacionado, entre outros fatores, com o aumento da idade média de vida, com questões ambientais e comportamentais (exposição a fontes radioativas, alimentação, obesidade, consumo de tabaco, entre outras) e com fatores hereditários (cerca de 10% dos casos).

Por ano, as doenças oncológicas são responsáveis por 30 mil mortes no nosso país.

Ao mesmo tempo que aumentam os novos casos, aumentam também os chamados sobreviventes, pessoas que foram tratadas e já não têm a doença e pessoas que, apesar de continuarem com a doença, vivem mais anos e com melhor qualidade, graças ao acompanhamento médico e aos efeitos da investigação e da inovação (tecnologia e medicamentos) desenvolvidas sobretudo nos últimos 50 anos.

Só nos primeiros sete meses deste ano, as despesas com medicamentos oncológicos, totalizaram mais 32 milhões de euros do que no mesmo período do ano passado. Ou seja, os fármacos para o cancro custam agora 232 milhões de euros, o que corresponde a 30% da despesa total com medicamentos.

Em Portugal, que é um dos países mais envelhecidos, e em todo o mundo, os custos com a saúde em geral e com as doenças crónicas em particular acompanham naturalmente o aumento das patologias. No caso do cancro, tendo em conta o aumento anual de novos casos e de sobreviventes, os custos, seja em medicamentos seja no tratamento propriamente dito, terão sempre tendência para subir, natural e exponencialmente.

O discurso político e a realidade

Os partidos, que conhecem certamente esta realidade, concordam com o princípio geral e constitucional segundo o qual todos os cidadãos devem ter, à partida, igualdade de direitos no acesso à saúde.

No entanto, quando discutem o estado do SNS e apresentam propostas para melhorar os serviços, preocupam-se mais em marcar as diferenças programáticas e ideológicas que os separa do que discutir os problemas específicos do setor, isto é, como organizar os serviços e gerir os recursos de modo a prestar melhores cuidados de saúde a todos os cidadãos.

Por norma, o debate sobre o estado da saúde não vai muito além da discussão sobre os dinheiros gastos, os modelos de gestão hospitalar (públicas e privadas ou só públicas?) e do confronto de estatísticas (das consultas, cirurgias, listas de espera, número de médicos e enfermeiros contratados), apresentadas como vitórias ou derrotas, segundo a perspetiva política e o objetivo eleitoral de cada partido.

Passando uma tarde a ouvir os especialistas que, no terreno, lidam com a doença, acompanham os doentes e familiares, conhecem por dentro o setor e o peso da máquina, se percebe como a campanha eleitoral passa ao lado de questões fundamentais para a vida dos cidadãos.

Que a saúde deve ser encarada como uma prioridade da estratégia da política nacional e que o SNS deve ser um bem universal, ninguém põe em causa estes princípios gerais.

Mais difícil é descer ao terreno – às salas de espera, aos corredores dos IPO, aos laboratórios e centros de saúde, às associações que acompanham as dificuldades dos doentes e das famílias.

Mais difícil é reorganizar os serviços, gerindo melhor os meios técnicos e os recursos humanos disponíveis, de acordo com um modelo que, recolhendo o conhecimento de quem está na linha da frente, seria mais fácil definir e concretizar.

Tanto mais que, ouvindo durante algumas horas, investigadores, médicos, enfermeiros, assistentes sociais, responsáveis por associações de doentes, parece existir consenso entre os profissionais quando se procuram as verdadeiras causas do problema.

Prioridade: organizar melhor os serviços

Como ficou bem sublinhado no segundo debate entre os curadores do projeto “Tenho Cancro. E Depois? (ver reportagem no Expresso desta semana e neste site) e foi reconhecido pelo próprio secretário de Estado da Saúde, que nele também participou, em Portugal, “não existe um problema de acesso à tecnologia, nem aos medicamentos, existe sim, um problema de organização”.

Ou seja, as dificuldades e desigualdades no acesso aos meios de diagnóstico e de tratamento resultam sobretudo de problemas de organização dos serviços e não tanto da falta de recursos técnicos, financeiros e humanos.

Como em tantas outras áreas, conhecido o diagnóstico, falta decidir a terapêutica.