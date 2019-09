Aulas de maquilhagem que aumentam a autoestima das doentes oncológicas

O + Mulher é um evento solidário que tem como missão primordial “resgatar” a autoestima das mulheres que estão, neste momento, a passar por uma doença oncológica ou que já ultrapassaram a doença e que se encontram em vigilância após tratamentos.

No dia 30 de setembro, as participantes irão receber uma aula de auto-maquilhagem, dada por uma profissional, que lhes ensinará quais os produtos que devem usar e quais as técnicas que poderão aplicar em si próprias. Após a aula, são convidadas a participarem numa sessão fotográfica.

“Queremos retratar e dar a conhecer a beleza que existe nestas mulheres que lutam ou lutaram contra uma doença tão grave, mas continuam a ser sensuais e com a mesma beleza que outras mulheres. Queremos que se vejam lindas, apesar de todos os obstáculos que enfrentaram”, diz a organização, que está a cargo de Ana Massena, médica oncologista e de medicina estética e Dai Soares, fotógrafa profissional. A aula de maquilhagem será dirigida pela maquilhadora Ana Schelles.

A primeira edição do evento aconteceu em 2013, no Rio de Janeiro, no Brasil, e contou com a participação de vinte mulheres.