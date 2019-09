Seguradoras apostam na área do cancro

A empresa de seguros Médis lançou uma nova campanha publicitária para o Reforço da Proteção Oncológica. A campanha retrata a história de uma família, que como tantas outras lida com a doença oncológica, e retrata a ligação especial entre um pai e uma filha. Além do anúncio de televisão, a campanha vai estar presente em mupis, imprensa e campanha nos meios digitais.

Rita Travassos, diretora de marketing da Médis, afirma «As estatísticas nacionais e internacionais não deixam margem para dúvidas: o cancro faz cada vez mais parte das nossas vidas e é por isso que agora também faz mais parte do seguro Médis, com este reforço da proteção oncológica. Abordar a necessidade de maior proteção desta doença sem sermos alarmistas ou pessimistas era um enorme desafio. A história que apresentamos nesta campanha é familiar e próxima para muitos dos portugueses traz consigo uma abordagem humana e muito realista. Ter um bom seguro de saúde não torna as coisas mais fáceis, mas efetivamente ajuda a que fiquem menos difíceis.»

Este reforço é uma resposta direta à dimensão que a doença oncológica tem na população portuguesa e é mais um passo da seguradora na concretização do compromisso de ser o Serviço Pessoal de Saúde dos Portugueses. Para além da campanha, a seguradora diz que está a preparar diversas iniciativas para promover a prevenção da doença oncológica.