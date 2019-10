57 especialistas portugueses estiveram presentes no principal evento de oncologia da Europa

O evento europeu mais importante na área da oncologia realizou-se em Barcelona e contou com a presença de mais de 20 mil especialistas de todo o mundo. "Traduzindo a ciência para um melhor atendimento ao paciente com cancro" foi a frase que serviu de mote ao congresso.

Fátima Cardoso, do Centro Clínico da Fundação Champalimaud e Luís Costa, do Hospital Santa Maria, ambos curadores do projeto “Tenho Cancro e Depois”, foram dois dos cinquenta e sete especialistas portugueses que marcaram presença no evento.

A enfermagem nacional também esteve em destaque, visto que o projeto iGestSaúde venceu o prémio de melhor poster da ESMO Congress 2019. Trata-se de um projeto de doutoramento desenvolvido pela Escola Superior de Enfermagem do Porto e a Escola Superior de Saúde de Santa Maria com o objetivo de criar uma aplicação móvel para monitorização de sintomas associados ao tratamento de quimioterapia. O projeto tem como finalidade contribuir para a otimização de práticas clínicas, permitindo a melhoria do bem-estar e da qualidade de vida dos doentes hemato-oncológicos. A equipa de investigação é formada por Célia Santos (ESEP), Bruno Magalhães (ESSM) e Carla Fernandes (UFP).

Ao longo dos cinco dias, mais de 2.200 resumos foram apresentados: da investigação básica à imunoterapia, dos cancros raros à aprovação de novos medicamentos, da enfermagem oncológica aos cuidados paliativos. Para saber quais foram os temas debatidos e os principais estudos apresentados clique aqui.