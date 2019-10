Próximo debate do projeto "Tenho Cancro. E depois?" é dedicado aos desafios dos doentes com cancro

Os debates no âmbito do projeto "Tenho Cancro. E depois?" estão de regresso, desta vez no auditório da Fundação Champalimaud, em Lisboa.

No dia 25 de outubro, mais de uma dezena de oradores irá participar num debate que pretende envolver especialistas, doentes e sociedade em geral numa discussão sobre os principais desafios, nos dias de hoje, dos doentes com cancro.

Qual é o impacto do diagnóstico de cancro na vida dos doentes? Quais os desafios estruturais da vida profissional? ou Onde se deve investir? são algumas das questões que serão discutidas.

O evento é público e as inscrições já estão abertas (clique aqui caso pretenda inscrever-se).

No mesmo dia, irá realizar-se o Open Day da Unidade da Mama do centro clínico da Fundação Champalimaud.

Consulte aqui o programa.