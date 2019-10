A Pulmonale, associação portuguesa de luta contra o cancro de pulmão, celebra 10 anos

A Pulmonale, Associação Portuguesa de Luta Contra o Cancro de Pulmão, faz dez anos, uma década ao serviço da informação e esclarecimento sobre o cancro do pulmão, que vai ser celebrada, no dia 24 de outubro, no Myriad Crystal Center, em Lisboa, a partir das 09h30.

Em Portugal são diagnosticados 4 mil novos casos todos os anos e, no ano passado, o cancro de pulmão matou cerca de 2 milhões de pessoas em todo o planeta.

O tabagismo é o principal factor de risco de cancro do pulmão. Entre 80 a 90% dos doentes com cancro do pulmão fumam ou já fumaram. Considera-se que o tabaco causa 70% dos cancros do pulmão mas só 20% dos fumadores é que desenvolvem cancro do pulmão.

No evento será feito o balanço de uma década de trabalho e será ainda lançada a campanha 2019/2020, que tem como mote a Esperança.

A evolução no tratamento do cancro do pulmão nestes últimos dez anos será um dos temas em destaque, ilustrado pelos dados de um estudo que inquiriu a população portuguesa sobre os conhecimentos e perceção destes tratamentos, nomeadamente a imunoterapia, e que será divulgado no mesmo evento.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas aqui .