Enfermeiros reunidos no Porto para debater inovação e investigação em Oncologia

A gestão da dor oncológica, a sexualidade em oncologia, a investigação ou os cuidados paliativos são alguns dos temas em debate neste encontro organizado pela Sociedade Portuguesa de Enfermagem Oncológica (SPEO).

“Centrado no conceito de uma enfermagem avançada, pretende-se que este congresso se constitua palco de partilha de estudos de investigação desenvolvidos na área da enfermagem oncológica, contribuindo, assim, para o desenvolvimento do conhecimento disciplinar da enfermagem e para a melhoria da qualidade dos cuidados de enfermagem prestados à pessoa que vive com doença oncológica e sua família”, lê-se no site da SPEO.

Neste congresso, a multidisciplinaridade é considerada o requisito fundamental para promover cuidados de saúde de qualidade. O programa integra por isso temáticas de várias outras áreas disciplinares, entre as quais, a medicina e a psicologia.

Questões relacionadas com os indicadores do exercício profissional dos enfermeiros em oncologia e com a formação avançada nesta área serão também abordadas neste encontro.

Tendo em conta que a prestação dos cuidados de enfermagem está fortemente relacionada com o bem-estar de quem cuida, serão ainda abordados pelos congressistas os temas da inteligência emocional e do “burnout” (exaustão) nos profissionais de saúde em oncologia, particularmente nos enfermeiros.