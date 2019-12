Cancro do pulmão: Há um número para o qual pode ligar

Do outro lado do telefone, estão profissionais que dão resposta às dúvidas e ansiedades de doentes com cancro de pulmão, seus familiares ou amigos. Questões relacionadas com a patologia, tratamento, hospitais, direitos dos doentes e cuidadores, como fatores de risco, sintomas, diagnósticos e, prognósticos, cessação tabágica ou oxigenoterapia são temas abordados nos telefonemas.

Iniciativa da LPCC, esta linha foi criada, tendo em conta o facto de mais de quatro mil novos casos serem diagnosticados, todos os anos, em Portugal. No ano passado, o cancro de pulmão matou cerca de dois milhões de pessoas em todo o mundo, representando 13% dos novos casos de cancro anualmente.

Primeira causa de morte nos homens, é já o quarto tipo de cancro nas mulheres.

Além de diminuir mais a qualidade de vida dos doentes, em comparação com outros tipos de cancro, apresenta um número muito elevado de sintomas, aumenta os níveis de ansiedade, depressão, sentimentos de culpa e estigmatização.

Doentes e suas famílias têm agora na Linha Pulmão, um recurso importante para responder às suas dúvidas e angústias.