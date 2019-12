Instalação de um novo bloco operatório no IPO de Coimbra

O Instituto Português de Oncologia de Coimbra assinou, no passado dia 20 de dezembro, o auto de consignação da instalação de um novo bloco operatório com duas salas de cirurgia, respetivo apetrechamento, e um recobro que se destina a acolher uma parte substancial da atividade cirúrgica, durante o período de construção do novo edifício.

Relativamente à “Empreitada de Requalificação do Edifício da Cirurgia e Imagiologia”, a instituição garante que o processo concursal foi já aberto, correspondendo a um valor de 27.994.800€, considerando o IVA.

A referida Empreitada, com enquadramento na Resolução do Conselho de Ministros, de 2 de maio deste ano, constitui o investimento mais relevante do plano do IPO de Coimbra e é aquele que "marcará decisivamente a instituição". Permitirá alargar a área de prestação direta de cuidados em 32% e melhorar a qualidade e segurança dos cuidados de saúde prestados.

"Trata-se de um investimento que fortalecerá a confiança dos doentes e profissionais num Serviço Nacional de Saúde moderno, seguro e sustentável, projetando o futuro da saúde na região centro", pode ler-se no comunicado emitido pelo IPO de Coimbra.