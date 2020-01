Estudo indica que inteligência artificial tem potencial para melhorar a deteção do cancro da mama

Uma equipa internacional, incluindo investigadores da Google Health, do Imperial College London e do Serviço Nacional de Saúde da Grã-Bretanha, projetou e treinou um modelo de computador em imagens de raios-X de quase 29 mil mulheres (25.856 mamografias no Reino Unido e de 3097 nos Estados Unidos).

Apesar de o estudo mostrar que o sistema de Inteligência Artificial (IA) e os radiologistas estão, praticamente, em pé de igualdade no que toca à ao grau de precisão na deteção do cancro de mama, o sistema de IA apresenta uma vantagem: consegue reduzir o número de falsos positivos (menos 5,7% no grupo dos EUA e menos 1,2% no grupo britânico) e de falsos negativos (menos 9,4% no grupo dos EUA e menos 2,7% no grupo britânico).

Num teste feito à parte do estudo principal, os investigadores lançaram o sistema de IA contra seis radiologistas e o artefato de IA "derrotou" os especialistas na hora de detectar com precisão o cancro da mama.

O estudo, publicado pela revista Nature, evidencia o facto de que IA tem o potencial de melhorar a precisão de identificação do cancro da mama, promovendo o diagnóstico precoce e, como consequência, melhores resultados.

A equipa de investigadores reconhece que o estudo tem algumas limitações, visto que ainda não conseguiu demonstrar que a ferramenta em questão permitirá melhorar o atendimento ao doente. No entanto, poderá ser uma inovação capaz de auxiliar e melhorar a performance dos especialistas que lidam diariamente com esta patologia.