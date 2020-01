Em debate, na Sic Notícias: Qual deve ser a estratégia nacional para o cancro?

Os debates no âmbito do "Tenho Cancro. E depois?" estão de regresso ao pequeno ecrã. No dia 15 de janeiro, a partir das 20h, poderá acompanhar em direto, na Sic Notícias, o quarto evento deste projeto.

Para nos ajudar a perceber qual deve ser a estratégia nacional para o cancro e quais são as prioridades, desafiámos António Sales, Secretário de Estado da Saúde, Vitor Rodrigues, presidente da Liga Portuguesa Contra o Cancro, Ana Raimundo, da Sociedade Portuguesa de Oncologia e Alexandre Lourenço, presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares para um debate que será moderado pela jornalista Sara Pinto.

"Tenho Cancro. E Depois?" é um projeto editorial da SIC Notícias e do Expresso, em colaboração com a Liga Portuguesa Contra o Cancro e Sociedade Portuguesa de Oncologia e com o apoio Novartis e Médis.