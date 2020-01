Projeto "Tenho Cancro. E depois?" distinguido com prémio de sustentabilidade e responsabilidade social

O projeto "Tenho Cancro. E Depois?", um projeto editorial da Sic Notícias, em colaboração com a Liga Portuguesa Contra o Cancro e a Sociedade Portuguesa de Oncologia, e com o apoio da Novartis e da Médis, foi distinguido com bronze na categoria Sustentabilidade e Responsabilidade Social, nos Prémios de Marketing M&P.

"A nossa atenção e dedicação especial a esta doença não é de hoje. Estas parcerias permitem-nos proteger melhor e sensibilizar a população, para a importância da prevenção, da deteção precoce da doença e na construção de um verdadeiro serviço pessoal de saúde", sublinha Teresa Bartolomeu, Responsável de Marketing da Médis e Membro do Conselho de Curadores do “Tenho Cancro. E depois?”.