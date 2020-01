Banda sinfónica da GNR dá concerto a favor do IPO de Lisboa

No dia 8 de fevereiro, a partir das 21h30, o Campo Pequeno, palco escolhido para acolher o evento, abrirá as suas portas a todos os que quiserem ouvir a Banda Sinfónica da Guarda Nacional Republicana (GNR), que atuará ao lado de diversos artistas nacionais. Todas as receitas revertem a favor do Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil (IPO Lisboa).

"O IPO Lisboa aplicará o valor angariado na aquisição de um novo ecógrafo para realização de exames endocavitários, um equipamento que custa cem mil euros e que é fundamental para o diagnóstico e estadiamento dos cancros da próstata e do reto", pode ler-se na notícia divulgada pelo IPO de Lisboa.

A iniciativa da Guarda Nacional Republicana conta com o Alto Patrocínio do Presidente da República e, o evento em questão, está integrado numa campanha de angariação de receitas para o IPO Lisboa. Esta angariação será feita através da venda de bilhetes para o espetáculo ( clique aqui para comprar o seu), do apelo ao depósito em conta bancária ( Nas observações deverá constar «Concerto Solidário GNR; Conta bancária: IBAN PT50 0781 0112 01120011763 65) e à realização de chamadas para uma linha telefónica solidária, onde cada chamada tem o custo de 1€, mais IVA. A linha estará ativa entre os dias 3 e 9 de fevereiro ( Telefone: 761 200 350).

Os 95 músicos da Banda Sinfónica da GNR, dirigidos pelo Maestro Major João Afonso Cerqueira, irão atuar com vários cantores conhecidos do panorama musical português: Anabela, Anjos, Bianca, Fernando Daniel, Fernando Tordo, Hélder Moutinho, Katia Guerreiro, Marco Rodrigues, Noble, Os Azeitonas, Quinta do Bill, Sara Carreira, Sofia Escobar e Três Bairros.