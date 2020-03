IPO apresenta resultados de investigação sobre cancro familiar

As regras da prevenção e tratamento do cancro hereditário podem mudar na sequência da descoberta de novas alterações genéticas em determinados cancros familiares por investigadores do IPO. Ao longo de seis anos, as várias equipas estudaram novos genes e alterações genéticas que dão origem a certos tipos de cancro familiar e individual.

Os resultados desta investigação são apresentados publicamente esta sexta-feira, dia 6 de março.

“Neste estudo de suscetibilidade familiar e individual procurámos identificar novos genes e mutações responsáveis por formas de cancro com evidente agregação familiar, mas sem alteração genética subjacente reconhecida”, explica Branca Limón Cavaco, coordenadora da Unidade de Investigação e Patobiologia Molecular (UIPM) do IPO de Lisboa. “No grupo de tumores estudados – cólon e reto, tiróide, próstata, ovário, melanoma e tumores hematológicos – caracterizámos aspetos clínicos, moleculares e celulares subjacentes à doença oncológica que representam um avanço no conhecimento da patobiologia e que poderão vir a ter impacto no diagnóstico genético e nos protocolos de vigilância clínica e de prevenção do cancro nas famílias, mas também na decisão terapêutica”, adianta.

A realização deste estudo deveu-se à utilização da tecnologia de sequenciação mais avançada e permitirá melhorar a prática clínica na área da oncologia.

Na sessão de apresentação dos resultados da investigação, serão abordados temas relacionados com os cancros familiares da tiroide, ovário, próstata e cólon, entre outros tipos de cancros.