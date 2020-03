Sessão de esclarecimento sobre covid-19 dirigida a doentes oncológicos

A Associação Careca Power, a Europacolon Portugal - Associação de Apoio ao Doente com Cancro Digestivo, e a Evita – Associação de Apoio a Portadores de Alterações nos Genes relacionados com o Cancro Hereditário, com o apoio da AstraZeneca vão esclarecer os doentes oncológicos e todos os que os rodeiam acerca do covid-19.

A iniciativa está agendada para hoje, dia 24 de março, pelas 18h30, num direto transmitido, em simultâneo, nas páginas de Facebook das associações organizadoras (ver links abaixo).

Associação Evita

Europacolon Portugal

Associação Careca Power