Doente oncológico e covid-19: Debate no facebook da Sic Notícias

O projeto "Tenho Cancro. E depois?" vai realizar um debate para esclarecer o doente oncológico sobre a covid-19: "Cancro. E depois do vírus?"

Na sessão que contará com a presença de Ana Raimundo, presidente da Sociedade Portuguesa de Oncologia (SPO), Vítor Rodrigues, presidente da Liga Portuguesa Contra o Cancro e José Dinis, diretor do Plano Nacional para as Doenças Oncológicas, moderada pela jornalista Sara Pinto, serão abordadas estas e outras questões:

- Como podem os doentes de cancro atravessar esta pandemia?

- Que riscos vão correr durante o próximo ano?

- Que ajuda psicológica precisam?

- Que doentes não estão a ser rastreados?

- Que impacto pode esta pandemia ter no rastreio, saúde e tratamento do cancro?

Poderá acompanhar o evento em direto, no facebook da Sic Notícias, a partir das 18h30.