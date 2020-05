União Europeia faz consulta pública sobre cancro e portugueses devem participar

Todos os anos, 3,5 milhões de pessoas na União Europeia (UE) são diagnosticadas com cancro, sendo que 1,3 milhões morrem devido a esta doença. No entanto, mais de 40 % dos casos de cancro são evitáveis, se forem cumpridos os critérios de prevenção.

Se não existir uma inversão das tendências atuais, o cancro poderá vir a ser a principal causa de morte na UE. Nesse sentido, a Comissão Europeia desenhou um Plano Europeu de luta contra o cancro que tem por objetivo reduzir o fardo que o cancro representa para os doentes, as suas famílias e os sistemas de saúde. Divulgado a 4 de fevereiro de 2020, o Plano trabalha em quatro áreas que se interligam: prevenção, diagnóstico, tratamento e qualidade de vida dos doentes e sobreviventes.

“Este plano irá trazer mais conhecimento e a consulta pública permitirá uma avaliação mais realista sobre o que se passa nos diferentes países”, explica a eurodeputada Sara Cerdas. A consulta pública representa, assim, “uma oportunidade para reunir uma grande capacidade de dados e para compreender melhor o cenário europeu, a efetividade das medidas em saúde pública, dos tratamentos e de outros parâmetros”, acrescenta.

O inquérito, aberto até dia 7 de maio, pretende avaliar as percepções e prioridades da Europa na gestão do problema de saúde pública que é a doença oncológica. “Pretende-se identificar as prioridades sociais e organizacionais de forma a delinear políticas comuns que possam otimizar recursos, promover a equidade no acesso a cuidados de excelência na UE. Sem este passo não será possível definir estratégias comuns e delinear políticas de sucesso”, sublinha José Dinis, coordenador do Programa Nacional para as Doenças Oncológicas.

A participação ativa significa a intervenção direta dos cidadãos na tomada de decisão e nas medidas europeias. “Somos todos responsáveis pela nossa saúde e devemos trabalhar em conjunto para alcançar uma sociedade mais saudável. Os cidadãos devem envolver-se porque acima de tudo é para eles e a pensar neles que os sistemas de saúde são desenhados”, defende a eurodeputada.

O coordenador do Programa Nacional para as Doenças Oncológicas, José Dinis, deixa também o seu apelo à participação nesta consulta pública por parte da sociedade civil: “Desenhar uma política europeia com este enquadramento apenas terá sucesso se ouvidos os intervenientes e os beneficiários dessas políticas por forma conhecer as preocupações, realidades e expectativas. Assim, para Portugal e para os portugueses, por se sentirem e serem uma parte integrante do projeto europeu, é imperativo participar”.

