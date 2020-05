Cancro: Como lidar com as emoções durante a pandemia?

A atual pandemia, e o consequente isolamento profilático, conduziu a alterações profundas nas relações sociais e nos hábitos de vida e rotinas diárias, induzindo um grau considerável de medo, preocupação e ansiedade na população em geral e, particularmente, em determinados grupos de risco, como é o caso dos doentes oncológicos - sentimentos que se estendem aos seus familiares e cuidadores.

De forma a informar este grupo de risco, a LPCC vai realizar uma sessão online sobre o impacto emocional da pandemia por Covid-19, nos doentes oncológicos, familiares e cuidadores, na quinta-feira dia 14 de maio, às 18h00, na página de facebook da Liga.

“Iremos falar sobre os desafios psicológicos que esta conjuntura que atravessamos coloca a todos nós, mas aos doentes oncológicos e seus familiares e cuidadores em particular, sugerindo algumas estratégias que entendemos serem facilitadoras dos processos de adaptação nesta fase”, explica Sónia Silva, psicóloga clínica e responsável pela Unidade de Psico-Oncologia e Unidade de Voluntariado da LPCC– Núcleo Regional do Centro. A especialista, que conduzirá a sessão de esclarecimento, irá também responder a todas as questões que forem colocadas durante a iniciativa.

Os interessados poderão submeter algumas das suas preocupações, de forma antecipada, utilizando o e-mail: [email protected].

A Liga disponibiliza consultas de Psico-Oncologia dirigidas a doentes oncológicos e familiares, conduzidas por psicólogos clínicos com formação na área da oncologia, realizadas por telefone ou por videochamada a Linha Cancro - 808 255 255 ou diretamente para cada um dos Núcleos Regionais.